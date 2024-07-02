Госслужба по мобилизации борется с коррупционерами

Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу с мая 2023 года успешно продолжает комплекс мер по противодействию коррупции и повышению прозрачности, в том числе работу в области совершенствования нормативно-правовой базы. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госслужбой.

Согласно заявлению, в прошлом году были проведены служебные проверки в отношении 78 сотрудников, нарушивших требования законодательства, а в первом полугодии 2024 года - 140. Против них приняли строгие дисциплинарные и организационно-штатные меры.

В 2023 году материалы, собранные в отношении 22 лиц по 15 фактам, в 2024 году - 47 человек по 25 фактам, были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для принятия процессуального решения.

Мероприятия проводятся в целях обеспечения исполнения распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы, требований и поручений, связанных с устранением факторов, способствующих коррупции.