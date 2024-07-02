Арестована директор детсада
В Баку арестована директор детского сада Moon Kids Хавваханым Рустамова, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Рустамова обвиняется по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (мошенничество, совершенное неоднократно, с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.
Решением суда в отношении Рустамовой избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.