Два человека пострадали в результате теракта с применением холодного оружия, произошедшего в торговом центре "Хоцот Кармиэль". Террорист нейтрализован сотрудником служб безопасности, находившимся в торговом центре, передают израильские СМИ.

В соответствии с видеозаписями камер наружного наблюдения, установленных внутри торгового центра, террорист ударил ножом двоих посетителей, после чего попытался спрятаться в одном из магазинов. Его догнал военнослужащий ЦАХАЛ в военной форме и с автоматической винтовкой, который и застрелил террориста.

По уточненным данным, пострадавшие – мужчины в возрасте около 20 лет. Один из них получил ножевое ранение в шею, другой – в область грудной клетки.

Оказав пострадавшим неотложную помощь, их поместили в реанимационные автомобили и госпитализировали.