Армения отказалась от парада в Беларуси

Минск приглашал Армению принять участие в параде по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, но по субъективным причинам парадные расчеты этой страны не прибыли, сообщил в среду госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

В среду в Минске прошел военный парад, в котором, помимо белорусских военных, участвовали парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Также за парадом наблюдали делегации, прибывшие на проходящее в Минске заседание Совета министров обороны СНГ.

«В том числе была приглашена и Армения. Но по каким-то надуманным, скорее всего, субъективным причинам, мы понимаем, что это за причины, к сожалению, делегация Армении, парадные расчеты Армении не прибыли для участия в параде», - приводит слова Вольфовича агентство Белта.