Для России Армения союзник

Москва продолжает считать Ереван своим «союзником», а экономическое сотрудничество между двумя странами показывает заметный рост, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Мы исходим из того, что Армения - это наш союзник. У нас очень важные экономические отношения. Наш товарооборот с Арменией составляет $7,3 млрд, причем если посмотреть статистику, то за январь - апрель он в два раза вырос еще по сравнению с [аналогичным периодом] прошлого года. Темпы очень хорошие, экономика развивается очень хорошо», - цитирует ТАСС Оверчука.

Вице-премьер напомнил также про активное участие Армении в ЕАЭС.