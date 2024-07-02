Халг Банк присоединился к Глобальному договору ООН

Договор направлен на повышение социальной ответственности бизнеса и стимулирование его соответствия принципам устойчивого развития, а также призывает его участников адаптировать свои стратегии и деятельность к международно признанным принципам, связанным с правами человека, трудовыми отношениями и охраной окружающей среды.

«Присоединение к Глобальному договору ООН демонстрирует приверженность Халг Банка в своей деятельности принципам устойчивого развития и социальной ответственности. Взяв на себя обязательство поддерживать 10 принципов Глобального договора, банк продолжит совершенствовать свою программу деятельности в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления в рамках Стратегии развития Банка на 2024-2026 годы. Мы верим, что присоединение к этой инициативе позволит Халг Банку, одному из ведущих финансовых институтов страны, создавать большую ценность для общества в целом, включая клиентов и сотрудников, и вносить более значимый вклад в экономику страны», - отметил председатель правления и главный исполнительный директор Халг Банка Кямран Меджидов.

Халг Банк, отмечающий в этом году свое 20-летие, в настоящее время является одним из динамично развивающихся финансовых учреждений региона. Банк предоставляет клиентам современные и доступные банковские услуги посредством различных каналов продаж, в том числе филиальной сети покрывающую всю страну.