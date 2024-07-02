Операция спецслужб Украины в России

Главное управление разведки и Служба внешней разведки Украины спланировали и нанесли удар беспилотниками по электроподстанциям в Белгородской области РФ, из-за чего остановил работу Оскольский электрометаллургический комбинат, единственное в России металлургическое предприятие полного цикла.

Как отмечают источники в украинской спецслужбе, комбинат прекратил работу в результате поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций Белгородской области: ПС «Старый Оскол» и ПС «Металлургическая».

Сообщается, что в результате операции был полностью обесточен комбинат, из-за чего остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для их повторного запуска может потребоваться несколько месяцев.

Источники указывают, что этот комбинат имеет исключительное значение для военно-промышленного комплекса РФ, поскольку производит высококачественную сталь, в том числе легированные виды спецсталей для автопрома и машиностроения.