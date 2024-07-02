Азербайджанские военные на параде в Минске фото
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в качестве почетного гостя принял участие в торжественной церемонии, посвященной 80-й годовщине освобождения Беларуси и Дню независимости.
Министр обороны понаблюдал за военным парадом в Минске, в котором приняли участие представители вооруженных сил различных государств, в том числе группа военнослужащих азербайджанской армии.
Затем была посещена площадь Победы. Главы делегаций возложили цветы к монументу Победы.
В Национальной библиотеке Беларуси состоялось очередное заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств.