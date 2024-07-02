Россия атаковала Днепр: много жертв и разрушений

«К сожалению, без последствий не обошлось. Три человека погибли. Предварительно, 18 пострадавших, среди них 14-летняя девочка. Произошло несколько пожаров. Есть разрушения», - сообщил он.

В среду, 3 июля, российские военные атаковали Днепр ракетами и беспилотниками. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Позже мэр города Борис Филатов сообщил о 4 погибших и 27 пострадавших. Как пишет «Суспильне», под обстрел, в частности, попал местный торговый центр.

Спустя некоторое время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по меньшей мере пять человек погибли и 34 получили ранения в результате российских ударов по городу Днепр утром в среду, 3 июля.

В ходе атаки несколько ударов было нанесено по заводу Южмаш в Днепре. Есть ли жертвы или пострадавшие в результате этих ударов, не уточняется.

Южный машиностроительный завод специализируется на выпуске ракетной техники. С начала войны РФ против Украины предприятие не раз подвергалось атакам.

В Днепре 4 июля объявлен днем траура по погибшим при атаке войск РФ, сообщил мэр города Борис Филатов.