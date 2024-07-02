Страны НАТО против многолетней поддержки Украины

Страны НАТО не достигли договоренности по многолетним обязательствам в усилиях по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях западных государств.

По их информации, члены альянса смогли лишь согласовать предоставление Киеву в течение 2025 года €40 млрд помощи. Агентство констатировало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "потерпел неудачу" в стремлении убедить партнеров по альянсу обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку.

Не удалось членам НАТО договориться и о том, какую конкретно долю внесет каждая страна в пакет помощи объемом около €40 млрд. Страны альянса лишь согласились, что при подсчетах будет учитываться объем ВВП, отмечает агентство.

Изначально Столтенберг рассчитывал, что члены НАТО достигнут договоренности по многолетним финансовым обязательствам до саммита в Вашингтоне (9-11 июля).