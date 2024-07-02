Италия закупает многомиллиардное оружие

Италия планирует заказать у немецкой компании Rheinmetall сотни танков и боевых машин пехоты (БМП) на 20 млрд евро. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на отраслевые источники.

Итальянское правительство планирует закупить не менее 350 БМП Lynx и более 200 основных боевых танков Panther в рамках заказа, распределенного на 15-летний период. Rheinmetall на запрос немецких СМИ не опровергла эту информацию, однако давать дополнительные комментарии отказалась.

Издание уточняет, что это станет крупнейшим в истории заказом немецкого оборонного концерна.