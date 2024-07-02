Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину о желании как можно скорее построить АЭС "Аккую" и сделать шаги по строительству АЭС в Синопе. Его слова приводят зарубежные СМИ.

"Мы давно не общались с моим другом. Вели телефонную дипломатию. Но наши министры иностранных дел и энергетики, финансов находились на постоянной связи все это время. Конечно, мы бы хотели, чтобы АЭС "Аккую" была введена в строй в самые короткие сроки. Кроме того, мы ведем диалог по второй АЭС в Синопе. Здесь, я уверен, мы можем сделать очень серьезные шаги. Министры энергетики продолжают обсуждать этот вопрос", - сказал Эрдоган в ходе встречи с Путиным на полях саммита ШОС в Астане.

Турецкий лидер также заявил об "искреннем развитии отношений" между "Газпромом" и турецкой компанией BOTAŞ.

"В рамках постоянно идущих переговоров между нашими министрами энергетики продолжаются и контакты между "Газпромом" и Botaş. И в особенности отношения между этими компаниями развиваются в искренней атмосфере", - сказал он.

Эрдоган, однако, отметил, что "торговый оборот на уровне $55 млрд", о котором сказал Путин, для обеих стран не является серьезным показателем.

"Наша цель - оборот на уровне $100 млрд. И я уверен, мы этого добьемся. У нас есть для этого потенциал", - указал он.

Турецкий лидер также пригласил Путина в самом скором времени прибыть в Турцию с визитом.

"Что касается темы туризма, нам очень важно, чтобы в нашу страну приехало около 7 млн туристов. Наш искренний подход в этом вопросе сохраняется. Мы продолжим действовать в том же духе, пока российские туристы довольны Турцией. В контексте этих теплых отношений между Россией и Турцией я, конечно, рассчитываю принять вас в своей стране как можно скорее", - сказал он в ходе встречи с Путиным на полях саммита ШОС в Астане.