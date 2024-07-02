Зеленский о транзите азербайджанского газа вместо российского
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский союз, чтобы сохранить свою роль в транзитной стране и помочь западным соседям обеспечить энергетическую безопасность. Об этом пишет Bloomberg.
"Соглашение о замене российского газа на азербайджанский – одно из обсуждаемых сейчас предложений", - сказал Зеленский в интервью Bloomberg TV. Сейчас, по словам президента, "этим занимаются члены Кабинета министров".
"Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа, другой страной. Переговоры ведутся", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина не хочет продлевать газовый контракт с Российской Федерацией.
"Мы не хотим, чтобы они зарабатывали здесь деньги", – сказал Зеленский.