Зеленский о транзите азербайджанского газа вместо российского

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский союз, чтобы сохранить свою роль в транзитной стране и помочь западным соседям обеспечить энергетическую безопасность. Об этом пишет Bloomberg.

"Соглашение о замене российского газа на азербайджанский – одно из обсуждаемых сейчас предложений", - сказал Зеленский в интервью Bloomberg TV. Сейчас, по словам президента, "этим занимаются члены Кабинета министров".

"Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа, другой страной. Переговоры ведутся", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не хочет продлевать газовый контракт с Российской Федерацией.

"Мы не хотим, чтобы они зарабатывали здесь деньги", – сказал Зеленский.