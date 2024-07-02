Зеленский хочет знать «мирный план» Трампа… если он есть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если у Дональда Трампа есть план завершения российско-украинской войны, он должен поделиться им. Однако предупредил: любое предложение не должно нарушать суверенитет Украины. Об этом украинский лидер сказал в интервью Bloomberg.

«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», — сказал Зеленский.

Он пожаловался на задержку поставок оружия от западных союзников и сказал, что «потенциально готов» встретиться с Трампом, чтобы услышать предложения его команды.

«Они не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будем ли иметь в ноябре мощную поддержку США или останемся сами», — отметил президент.

Зеленский отверг мнение о том, что украинские и российские силы находятся в тупике на поле боя. Он заявил, что военные имеют лучшие позиции по живой силе, чем это было несколько месяцев назад, а новое наступление — это вопрос вооружения их бригад.

Президент высоко оценил пакет помощи в 61 миллиард долларов от США, но добавил, что военная техника слишком долго доставляется на фронт.

«Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы действительно долго, долго, долго ждем», — сказал Зеленский.