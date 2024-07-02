Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:52

До окончания срока эксплуатации Мецаморской АЭС в Армении осталось 12 лет. На самом деле заявленный срок давно истек, но в прошлом году он был продлен «в последний раз». 15 декабря 2023 года «Русатом Сервис» и Армянская АЭС подписали соглашение о повторном продлении срока эксплуатации второго энергоблока станции до 2036 года. АО «Русатом Сервис» входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом». Компания оказывает сервисные услуги энергетическим объектам в различных отраслях энергетики. Заместитель гендиректора компании Кирилл Комаров недавно сообщил армянским СМИ, что работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока станции уже начались и, как ожидается, продлятся 5 лет. Сейчас в Армении обсуждаются возможности строительства новой АЭС к моменту завершения срока эксплуатации станции в Мецаморе. Свои услуги уже предложили как Россия, так и США.

Кирилл Комаров в том же интервью заявил, что в Москве предлагают Армении «лучшие технологии, существующие на сегодняшний день в мире». По словам Комарова, это ВВЭР-1200 – «самый безопасный и надежный реактор». «Такой же тип энергоблоков представлен на действующей Белорусской АЭС, строящихся АЭС «Руппур» в Бангладеш, АЭС «Пакш-2» в Венгрии и АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и на 2 действующих АЭС в России. Знаю, что вы в прошлом году с пресс-туром посетили Ленинградскую АЭС, так что у вас была возможность увидеть своими глазами работу станции с реактором, который предлагается Армении российской стороной», — сказал он. По словам Комарова, Россия также готова предложить Армении атомную станцию малой мощности. Он отметил, что по данным МАГАТЭ, в 2023 году в 19 странах в стадии разработки находилось более 80 конструкций малых модульных реакторов, но «Росатом» стал первой технологической компанией, «перешедшей от слов к делу». «С конца 2019 года мы эксплуатируем первую в мире плавучую АЭС — «Академик Ломоносов». Она уже выработала более 700 миллионов киловатт-часов электроэнергии для Певека, самого северного города России», — подчеркнул замгендиректора.

Однако, в соответствии с политикой Армении по избавлению от зависимости от России и повороту к Западу Ереван не проявляет интереса к сотрудничеству с «Росатомом» в вопросах строительства новой АЭС, а также приобретения атомной электростанции малой мощности. Правительство Армении уже некоторое время ведет переговоры с США на эту тему. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян сегодня, 3 июля, сообщил, что переговоры перешли в «предметную фазу». «Если мы говорим о строительстве новой атомной электростанции, то процесс вошел в предметную фазу. С США мы обсуждаем правовую основу, без которой мы не можем продвигаться. В данный момент могу сказать, что мяч на стороне США. Ожидаем, что внутренние процедуры в США будут завершены, после чего мы начнем работать», — отметил он, добавив, что Ереван пытается диверсифицировать экономические отношения с международными партнерами, как это уже делается в области безопасности. Строительство обычной АЭС стоит миллиарды долларов и занимает не менее 7-8 лет. У Армении нет таких средств, а согласие на строительство новой АЭС за счет российского кредита нарушило бы планы Еревана выйти из орбиты Москвы. Ведь Кремль использует «Росатом» как рычаг геополитического влияния подобно «Газпрому». АЭС, построенная «Росатомом», означает зависимость от России как в плане ядерного топлива и технического обслуживания станции, так и в плане непогашенных кредитов. С этой точки зрения, США несколько лет назад предложили Еревану модульные малые АЭС, чтобы ослабить влияние России в регионе Южного Кавказа и укрепить свои позиции в Армении. Однако проблема в том, что в самих США такие АЭС еще не получили патенты: то есть технология новая и пока не прошла испытаний.