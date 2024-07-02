Операция разведки Украины: россиянин потопил российский корабль

В апреле Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию против российского малого ракетного корабля «Серпухов». Как оказалось, его изнутри уничтожил военный Балтийского флота России, который перешел на сторону Украины. Об этом рассказали представители ГУР и Легиона «Свобода России».

В Легионе рассказали, что в 2023 году на связь с ними через проект ГУР «Хочу жить» вышел действующий тогда военный РФ с позывным Гога. Он, будучи военным Балтийского флота, имел допуск к секретным документам.

Как передает «Радио Свобода», Гога поджег изнутри один из самых современных ракетных катеров российского флота и похитил секретные документы.

«Долгое время с угрозой для собственной жизни он предоставлял Легиону важную информацию. После того как пребывание на корабле и дальнейшая работа в интересах сил сопротивления стала угрожающей, были спланированы и проведены активные действия внутри корабля. В результате проведенной диверсии удалось изнутри разрушить помещение корабля и полностью уничтожить средства связи и автоматизации», — рассказали в Легионе.

Вместе с тайными документами Гогу с территории России вывели украинские спецслужбы, говорят в ГУР.

«Серпухов» — это малый ракетный корабль проекта «Буян-М». Это пятое судно из этой серии. Корабль начали строить в 2013 году, а спустили на воду в 2015-м. Корабль «Серпухов» способен нести разнообразное вооружение, включая крылатые ракеты «Калибр» или сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». Корабль располагался на военно-морской базе «Балтийск» в Калининградской области РФ. Как отмечалось, в результате пожара судно получило значительные повреждения.