Затем Ильхам Алиев посетит Пакистан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июля прибудет с двухдневным визитом в Пакистан. Об этом сообщила газета The News International.
Согласно информации, в ходе визита Ильхам Алиев встретится с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, премьер-министром Шахбазом Шарифом и начальником штаба сухопутных войск Асимом Муниром.
Запланированы переговоры министров иностранных дел Джейхуна Байрамова и Исхака Дара по вопросам двустороннего сотрудничества.
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