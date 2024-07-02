Ливан попросил Азербайджан передать Израилю, что…

Ливан не хочет войны с Израилем. Такое послание передал глава МИД республики Абдалла Бу Хабиб министру внешнеполитического ведомства Израиля Исраэлю Кацу, передает The Jerusalem Post.

«Ливан заинтересован в мире, мы не хотим войны», — сообщается в послании.

Авторы материала отметили, что свою позицию Абдалла Бу Хабиб передал через министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который провел переговоры с Кацем 2 июля.

У Бейрута и Тель-Авива нет дипломатических отношений, поэтому общение между странами часто осуществляется через третьих лиц.