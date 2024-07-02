Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:24

Финляндия разрешила США открыть 15 военных баз на своей территории. Ракета из Финляндии до Питера летит 3 минуты, до Москвы 6 минут. «НАТО должна вернуться к границам 1997 года!» - требовали в Кремле. В Североатлантическом альянсе серьезно задумались над этим, проанализировали российскую агрессию в Украину и приняли в состав альянса Финляндию, подойдя к российским границам ближе некуда. Что в Хельсинки встретили с энтузиазмом: парламент Финляндии накануне одобрил соглашение о сотрудничестве в области обороны и предоставил США доступ к 15 военным объектам, в числе которых четыре авиабазы, военный порт и железная дорога на севере страны. Плюсом к этому являются склады для военного имущества НАТО, которые будут размещены вдоль путей, ведущих к российской границе. При этом финские власти берут на себя обеспечение безопасности тех мест, которые будут использовать американцы.

А кроме того, незадолго до этого решения Хельсинки отправил новый пакет военной помощи Украине на сумму в 159 миллионов евро. «Финляндия привержена поддержке Украины в ее борьбе против неоправданного нападения России. Речь идет не только об Украине, но в конечном итоге о праве всех свободных народов на существование. Мы, финны, знаем из нашей собственной истории, насколько важен этот вопрос», — говорится в пресс-релизе министра обороны страны Антти Хакканена. Таким образом, общая стоимость военной помощи Украине от Финляндии достигла 2,2 миллиарда евро. Что примечательно, отправка нового пакета военной помощи Украине совпала с обращением Генеральной прокуратуры РФ в российский суд признать «военными преступлениями» и «геноцидом советского народа» действия финской армии на территории Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны. Похоже, в Европе становятся привычкой обращения российских властей к истории «борьбы с фашизмом» рассматривать как угрозу собственной безопасности.

И принимать соответствующие меры. Не в отношении этих самых «исторических уроков», а в конкретной военно-политической сфере, причем здесь и сейчас. Так, в частности, в июне текущего года три страны Северной Европы — Финляндия, Швеция и Норвегия — договорились о создании военно-транспортного коридора для быстрой переброски солдат и военной техники НАТО. Предполагается, что американские солдаты высадятся в одном из пяти европейских портов и будут направлены по заранее запланированным логистическим маршрутам, чтобы противостоять возможному нападению со стороны Москвы. Длившийся десятилетиями нейтралитет Финляндии к России стремительно ушел в прошлое. Причем настолько стремительно, что российские власти даже не успели толком это осознать и обдумать, демонстрируя типично механическую реакцию на происходящее: «Ах, вы в НАТО – тогда мы Ленинградский военный округ создадим» и «отсель грозить мы будем финну, шведу или эстонцу – нужное подчеркнуть». Все успехи со времен Петра I на Балтике, достигнутые Россией неимоверным напряжением сил – «великим геополитиком», за пару лет слиты в канализацию. Да еще и под восторженный свист и радостное улюлюканье российской Z-прессы. Как будто они новую Северную войну выиграли.