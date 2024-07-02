В Лачинском районе рождается новое поколение фото
В селе Сус Лачинского района, восстановленном после освобождения от оккупации, родился первый ребенок. Родители малыша – Анар и Ламия Йолчулу - вернулись в родное село в мае этого года и поселились здесь в предоставленном им частном доме.
Оба родителя - дети из семей вынужденных переселенцев. «Мы из тех семей, которые испытали трудности вынужденного переселения. Но мы всегда были окружены вниманием и заботой нашего государства, уважаемого президента Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Алиевой. С освобождением наших земель от оккупации начался новый период в нашей жизни. По поручению главы государства нам как молодой семье предоставили дом в недавно построенном селе Сус. С глубоким чувством благодарности, с большими надеждами мы вернулись на родину и уверены, что и мы, и наш сын всегда будем жить в мире», – сказал Анар Йолчулу, который вместе со своим братом участвовал в боях за освобождение земель от оккупации в 44-дневной Отечественной войне.
Подчеркнем, что отец Анара, Нусрат, является ветераном Первой Карабахской войны.