Резкое заявление Шольца

Власти Германии не могут поддержать прекращение огня в Украине в случае, если это будет означать капитуляцию Киева. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ASB Zeitung.

У Шольца в ходе правительственных слушаний в Бундестаге спросили, дает ли он гарантию, что Германия не станет участником войны в Украине.

"Да, я даю такую гарантию. Я выступаю за это как канцлер", - ответил глава немецкого правительства.

Также у него поинтересовались, когда может быть достигнуто прекращение огня между Украиной и Россией.

"По моему мнению, прекращение огня, целью которого является капитуляция Украины, мы не можем поддерживать со стороны Германии", - подчеркнул Шольц.

Он напомнил о недавнем предложении Владимира Путина о "мирных переговорах", если Украина выведет своих военных с Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.

По словам Шольца, это показывает, "насколько цинично мыслят российские власти и что глава Кремля вовсе не собирается прекращать войну".

"Мы не будем это терпеть", - добавил канцлер.