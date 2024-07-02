Си Цзиньпин и Токаев запустили Транскаспийский маршрут

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии запуска грузов по Транскаспийскому маршруту, которая прошла в Астане в режиме телемоста. Об этом сообщает официальный сайт казахстанского лидера.

«Главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту», — говорится в сообщении.

Участникам мероприятия продемонстрировали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого Шелкового пути. Затем Токаев и Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов, а также торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане.

Кроме того, в ходе встречи состоялось открытие филиала Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета «Астана».

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, а далее в страны Европы.