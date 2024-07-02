Где дом уязвимых в Азербайджане?
Как сообщили редакции haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, филиал DOST Evi, созданный при Центре инклюзивного развития и творчества DOST по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, охватывает самыми разными социальными проектами людей с ограниченными возможностями из уязвимых групп населения, живущих в Исмаиллы и близлежащих районах, а также членов семей шехидов, граждан с установленной инвалидностью в связи с войной и их детей, оказывает услуги членам малообеспеченных семей и детям, потерявшим родителей или лишенным родительской опеки.
В филиале DOST Evi проводится работа, направленная на усиление социальной адаптации уязвимых групп населения и поддержку развития их творческих способностей. Само здание, в котором проходят занятия, спроектировано с современными конструктивными элементами, украшено национальными орнаментами, оборудовано инженерными системами, отвечающими самым высоким требованиям.
Здесь действуют шесть мастерских по таким направлениям, как гончарное дело, художественная резьба, медная чеканка и ювелирное искусство, швейная и художественная вышивка, ковроткачество и изготовлению кялагаев, выпечка мучных изделий…
В настоящее время филиал DOST Evi, действующий как региональный центр, привлек к обучению по различным профилям около тридцати человек, относящихся к слабым группам населения. С помощью наставников и других работников, которых отбирают также из числа лиц с ограниченными возможностями, членов семей шехидов и других уязвимых групп, они развивают здесь свои творческие способности, обеспечиваются всеми необходимыми логистическими возможностями для регулярного посещения занятий.
Важно и то, что здесь для обеспечения развития в специально созданном инклюзивном кафе планируется создавать постоянные рабочие места для лиц с инвалидностью, которые будут оказывать услуги в сфере общественного питания.
Таким образом, действующий в Исмаиллы филиал DOST Evi не только охватывает инклюзивными услугами людей из чувствительных категорий, помогая им раскрыть свой творческий потенциал, но и решает вопросы, связанные с их трудоустройством, организовывает для них всевозможные экскурсии, создает возможности для участия в соревнованиях по робототехнике.
Бенефициары DOST Evi также вносят свой вклад в «Год солидарности во имя зеленого мира», сажая деревья на приусадебном участке филиала, ставшего для них родным очагом.