Где дом уязвимых в Азербайджане?

Эльнур Мамедов, отдел экономики 17:44

Как сообщили редакции haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, филиал DOST Evi, созданный при Центре инклюзивного развития и творчества DOST по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, охватывает самыми разными социальными проектами людей с ограниченными возможностями из уязвимых групп населения, живущих в Исмаиллы и близлежащих районах, а также членов семей шехидов, граждан с установленной инвалидностью в связи с войной и их детей, оказывает услуги членам малообеспеченных семей и детям, потерявшим родителей или лишенным родительской опеки. В филиале DOST Evi проводится работа, направленная на усиление социальной адаптации уязвимых групп населения и поддержку развития их творческих способностей. Само здание, в котором проходят занятия, спроектировано с современными конструктивными элементами, украшено национальными орнаментами, оборудовано инженерными системами, отвечающими самым высоким требованиям.

Здесь действуют шесть мастерских по таким направлениям, как гончарное дело, художественная резьба, медная чеканка и ювелирное искусство, швейная и художественная вышивка, ковроткачество и изготовлению кялагаев, выпечка мучных изделий… В настоящее время филиал DOST Evi, действующий как региональный центр, привлек к обучению по различным профилям около тридцати человек, относящихся к слабым группам населения. С помощью наставников и других работников, которых отбирают также из числа лиц с ограниченными возможностями, членов семей шехидов и других уязвимых групп, они развивают здесь свои творческие способности, обеспечиваются всеми необходимыми логистическими возможностями для регулярного посещения занятий. Важно и то, что здесь для обеспечения развития в специально созданном инклюзивном кафе планируется создавать постоянные рабочие места для лиц с инвалидностью, которые будут оказывать услуги в сфере общественного питания.