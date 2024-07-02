Азербайджан и Россия обсуждают развитие железнодорожного сообщения

Россия и Азербайджан говорят о развитии железнодорожного сообщения в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Его слова приводят российские СМИ.

Встреча президентов двух стран состоялась в среду в Казахстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Вице-премьер отметил, что на этих переговорах состоялся практический разговор о реализации планов создания коридора "Север - Юг".

"Говорим о развитии железнодорожного сообщения. Конечно же, всегда обсуждается вопрос о достройке следующего звена Решт - Астара в Иране, который тоже обеспечит связанность в регионе и железнодорожный выход на порты Ирана - Бендер-Аббас, прежде всего, в Персидском заливе", - сообщил Оверчук журналистам.

Вице-премьер отметил, что интерес Ирана в проекте сохраняется, страна становится серьезным транзитером.

Он отметил, что Россия и Азербайджан обсуждают развитие западного маршрута коридора "Север - Юг". Вице-премьер добавил, что уже реализована совместная часть относительно организации движения через пункты пропуска на азербайджано-российской границе.

"На азербайджанской стороне идет очень большое инфраструктурное развитие, запущена современная большая автомагистраль от границы с Россией до Баку, и она сопрягается уже с существовавшей ранее такой же современной дорогой от Баку до границы с Ираном", - отметил Оверчук.

По его словам, автомобильный грузопоток на этом направлении существенно возрастает, и инфраструктурные ограничения для его роста сегодня фактически отсутствуют.