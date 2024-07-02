Икрам Нур, автор haqqin.az 17:55

В последнее время, читая российскую новостную ленту, я все чаще вспоминаю бессмертную фразу из культовой кинокомедии: «Когда вы говорите, Иван Васильевич, у меня создается такое впечатление, что вы бредите». И не успели «дорогие россияне» пережить предложение властей о том, что «Почта России» предложила обучить почтальонов соответствующим навыкам и совместить почтовые отделения с фельдшерскими пунктами, кстати, инициатива хоть и абсолютно идиотская, но вполне перспективная. Ведь можно заодно из почтальонов сделать участковых, пожарную команду, налоговую и мировой суд – как нагрянула новая напасть – брендовые, а точнее, бредовые товары, джинсы и обувь производства Северной Кореи.

Кстати, прочитав эту новость и испытал нехилое такое «дежа вю», поскольку всего лишь год с небольшим назад мне довелось читать что-то подобное, что на смену уходящим из России западным брендам придет одежда и обувь от иранских производителей. Но здесь, как в известном анекдоте, есть нюанс. И заключается он в том, что иранскую одежду и обувь я знаю. Более того, не стесняясь, заявляю, что я ее большой поклонник. И всякий раз, бывая в Иране, прикупал что-то из этой продукции для себя, а главное – для своих дочерей, которые были от этого в восторге, поскольку им все нравилось. Покупал и пакистанское, и из Бангладеш – все отменного качества и без вот этих вот брендовых «понтов» с завышенными ценами – удобно и предельно практично. И не такая уж разница с западными моделями. Более того, помню, как в Москве, в одной весьма пафосной компании у меня допытывались, сколько стоят и из какой коллекции мои туфли и пиджак, которые я купил в Мешхеде, категорически отказываясь верить, что они были куплены в Иране.

Правда, в очень неплохом бутике. Что поделать, грешен, люблю удобную обувь и одежду из Турции, Ирана, Пакистана, но не готов платить «за бренд», когда есть куча аналогов того же качества и сделанных с настоящим мастерством, с душой и уважением к клиенту. Но это не к вопросу о моих потребительских предпочтениях, которые большинству читателей haqqin.az не интересны ни в малейшей степени, а большинство их них в этом вопросе и меня научат. Дело в другом – северокорейские бренды одежды и обуви мне совершенно неизвестны. Более того, я не знаю, есть ли они вообще. Как представляется, Северная Корея в этом плане – большая фабрика типа советского швейного объединения «Большевичка», обшивавшая в известные времена весь СССР – дешево и сердито, без всяких этих ваших новомодных наворотов. И такая же обувь, под одну колодку, которую молодые офицеры старались при первой же возможности сменить на что-то другое, поскольку она в виде утвержденных уставом образцов от постоянной носки попросту калечила ноги.