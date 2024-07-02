Американские дипломаты не планируют общение с Лавровым

США не обращались к России по вопросу организации контактов с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который будет председательствовать на дебатах Совета Безопасности ООН в июле. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

По его словам, программа визита Лаврова в Нью-Йорк все еще формируется. «Поступают многочисленные обращения об организации двусторонних контактов на полях. Представители США с такими просьбами на нас не выходили», — признал Настасьин.

Напомним, что 1 июля председательство в Совбезе ООН перешло к России. Оно продлится месяц. За это время в Совбезе пройдут несколько открытых дебатов министерского уровня. Основными темами для обсуждения станут урегулирование на Ближнем Востоке, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество ООН с региональными организациями — ОДКБ, СНГ и ШОС.