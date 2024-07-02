Азербайджан вводит безвиз для граждан Китая

Азербайджан вводит безвизовый режим для граждан Китая. Об этом говорится в "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Отмечается, что стороны выражают готовность укреплять сотрудничество в сфере туризма и содействовать общему развитию туризма.

Китай приветствует участие Азербайджана в ежегодной Китайской международной туристической ярмарке и других туристических выставках, а также решение азербайджанской стороны о применении в одностороннем порядке в отношении граждан Китая безвизового режима на срок один год с целью развития туризма, а также дальнейшего расширения экономических, гуманитарных и культурных связей.