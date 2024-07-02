В Губе продолжается трехдневное международное мероприятие по обсуждению плана по чуме мелкого рогатого скота (PPR) и дорожной карты по ящуру (FMD).

Во второй день мероприятия в при участии международных экспертов проведены ассоциативно-симуляционные учения по обеим болезням. Проведение учений направлено на повышение готовности страны к эпизоотическим кризисным ситуациям, а также на наглядную передачу полученного опыта странам региона.

В соответствии с концепцией симуляции, для проведения мероприятия были проведены предварительные теоретические обсуждения и планирование. В условном больном животноводческом хозяйстве прошел эпизоотологический мониторинг. Взятые диагностические образцы были проанализированы в передвижных лабораториях Азербайджанского института продовольственной безопасности (AQTI), обладающих уровнем биобезопасности 2+. Передвижные лаборатории были установлены на территории проведения симуляции. Для наблюдений за природными участками использовались дроны с видеокамерами.

В симуляционных учениях приняли участие представители Агентства продовольственной безопасности, AQTI, а также соответствующих структур министерств сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, внутренних дел и исполнительной власти Губинского района.

Отметим, что в рамках мероприятия 2 июля в Баку состоялось заседание Региональной консультативной группы (RMQ) по PPR и FMD. Завтра планируется обсуждение деятельности RMQ под председательством Азербайджана, а также региональной ситуации по FMD, адаптации вакцин, их выбора и других вопросов. Будут представлены выступления и презентации, а также определены соответствующие меры.

Целью данного международного мероприятия является оценка состояния поэтапного плана действий, подготовленного на основе совместной стратегии ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в соответствии с техническим заданием RMQ, подготовка стратегических планов, оказание поддержки в повышении уровня готовности стран и обсуждение других вопросов.