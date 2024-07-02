Армения рассказала о своих приоритетах

Правительство Армении считает своим приоритетом установление прочного и долгосрочного мира в регионе, заявил вице-премьер Мгер Григорян в ходе приема в американском посольстве в Ереване по случаю Дня независимости США.

«Одним из важнейших условий становления стабильной демократии является мир. Для правительства Армении является приоритетом установление стабильного и долгосрочного мира в регионе. В этом контексте мы высоко оцениваем последовательные шаги американской стороны, направленные на реализацию повестки мира», - сказал вице-премьер.