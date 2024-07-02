Си Цзиньпин призвал Путина дружить, несмотря ни на что
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Астане с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе встречи призвал Китай и Россию «неуклонно сохранять уникальную ценность китайско-российских отношений и исследовать внутреннюю движущую силу двустороннего сотрудничества», передают китайские СМИ.
По словам китайского лидера, «перед лицом международной ситуации, полной нестабильности и перемен обе страны должны и дальше твердо придерживаться изначального устремления к долгосрочной дружбе и решимости служить народу».