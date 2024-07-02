Али Нагиев, выступая на церемонии, выразил уверенность, что будущие офицеры СГБ будут служить Родине и народу с непоколебимой преданностью, всегда стоять на страже безопасности государства, достойно выполнять свои обязанности по реализации национальной концепции безопасности, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно развиваемой президентом Ильхамом Алиевым.

Глава СГБ подчеркнул — учебный процесс в Академии, укомплектованной высококвалифицированными кадрами и постоянно обновляющей свою материально-техническую базу, совершенствуется с каждым годом. Инфраструктура специального учебного заведения обновляется в соответствии с передовыми требованиями.

Наряду с этими факторами, в Академии проводится строгий отбор среди желающих стать курсантами: предпочтение отдается молодым людям, обладающим необходимыми знаниями, навыками и большим потенциалом. Результатом подобных целенаправленных мероприятий последних лет является увеличение числа курсантов, поступающих в Академию с высокими баллами и побеждающих в различных республиканских конкурсах знаний.

Другие выступающие на мероприятии выразили благодарность руководству СГБ и Академии за создание всех условий для профессионального становления курсантов как офицеров и отметили, что испытывают гордость за то, что их дети будут служить государству в качестве сотрудников органов безопасности.