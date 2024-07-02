Израиль истребляет лидеров «Хезболлы» ВИДЕО
ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлы» Абу Али Насера, пишут израильские СМИ.
Али Насер был убит в городе Тир на юге Ливана.
July 3, 2024
27 июня в результате атаки израильской армии был ликвидирован полевой командир радикальной организации Ахмед Алауддин, который направлялся в пограничный район Ливана из селения Сухмур. Он отвечал за оборону в восточном секторе ливанского юга.
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