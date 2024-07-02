Израиль истребляет лидеров «Хезболлы» ВИДЕО

ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлы» Абу Али Насера, пишут израильские СМИ.

Али Насер был убит в городе Тир на юге Ливана.

27 июня в результате атаки израильской армии был ликвидирован полевой командир радикальной организации Ахмед Алауддин, который направлялся в пограничный район Ливана из селения Сухмур. Он отвечал за оборону в восточном секторе ливанского юга.