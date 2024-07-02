Дерипаска рассказал об ущербе санкций для России

Западные санкции, введенные против Москвы после начала войны с Украиной, приняли «тотальный характер», заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

По словам Дерипаски, в прошлом богатейшего человека России, а ныне — фигуранта санкционных списков США и Великобритании, для развития экономики в новых условиях нужно искать новые рынки, и одного Китая недостаточно. Нужно идти «до Малайзии, Индонезии, всей Юго-Восточной Азии, Африки», перечислил Дерипаска, выступая на экспертной дискуссии Столыпинского клуба.

«Раньше бизнес жил, имея доступ практически ко всем ресурсам, — прекрасно размещался, занимал, видел, каким образом заимствовать, включая технологии, решения, управленческие ресурсы. Сейчас эта часть рынка закрылась ввиду невозможности использовать все это», - посетовал Дерипаска.

Он предупредил, что российскую экономику впереди ждет тяжелый путь адаптации и восстановления, который, по словам бизнесмена, займет не менее 12 лет. Чтобы в Россию пришли иностранные инвесторы, необходимо создать условия для расчетов, подчеркнул Дерипаска, добавив, что для иностранцев основным риском остаются отсутствие анонимности и последующие санкции.