Зеленский о предложениях прекратить огонь

Те, кто предлагает Киеву рассмотреть возможность прекращения огня, не знают, как это должно четко работать, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Зеленский отверг предложение главы венгерского правительства Виктора Орбана о возможности прекращения огня перед началом мирных переговоров с Россией.

По словам президента, те, кто предлагает такой сценарий, не смогли четко сформулировать, как бы работало прекращение огня.

«Никто не имеет ответа. Я не обвиняю, я просто объясняю», - добавил он.