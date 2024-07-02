Украина и Израиль поговорили о войне

Главы МИД Израиля и Украины Исраэль Кац и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество, сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в своем телеграм-канале.

«Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Израиля и Украины. В центре внимания - война в Украине и на Ближнем Востоке, а также сотрудничество между двумя странами в противодействии иранской угрозе», - говорится в публикации.