Байден хочет сняться с гонки. Трамп против

По данным The New York Times, источники сообщили, что президент полагает, что его предвыборная кампания к воскресенью окажется в совершенно другой ситуации, если он не выступит с хорошо спланированным телеинтервью и на двух предвыборных мероприятиях в Пенсильвании и Висконсине.

Ссылаясь на анонимные источники, газета пишет, что президент серьезно раздумывает над тем, сможет ли он улучшить свое положение после своего провального выступления на теледебатах на прошлой неделе в Атланте.

Другой предполагаемый союзник президента сказал CNN, что следующие несколько дней имеют решающее значение для спасения кампании Байдена, и если они пройдут неудачно, это может заставить Байдена признать, что дела плохи. "Он понимает ситуацию", – добавил источник.

"Он знает, что если у него будет еще два подобных мероприятия (как дебаты на прошлой неделе), то к концу недели мы окажемся в другой ситуации", – сообщил источник The New York Times, имея в виду запланированное интервью Байдена с ABC News, которое выйдет в эфир в воскресенье, а также два мероприятия кампании.

Другой источник сообщил газете, что Байден прекрасно осознает стоящие перед ним политические вызовы.

Но предвыборная команда Байдена и его вице-президент Камала Харрис неоднократно отрицали, что он выходит из предвыборной кампании, настаивая на том, что он единственный демократ, который может победить соперника Дональда Трампа.

Заместитель пресс-секретаря Байдена Эндрю Бейтс также опроверг намерение президента отказаться от борьбы после появления статьи в The New York Times. "Это заявление полностью ложное. Если бы The New York Times дала нам больше семи минут на комментарий, мы бы им об этом сказали", – сказал он.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник в партии, десятки конгрессменов от Демократической партии США рассматривают возможность подписать письмо к президенту Джо Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки после его неудачного выступления на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.

Агентство также сообщает, что Байден звонил лидеру большинства в Сенате демократу Чаку Шумеру и лидеру Демократической партии в Палате представителей Хакиму Джеффрису. Также у него был запланирован разговор с близким союзником, членом Палаты представителей от Южной Каролины Джеймсом Клайберном, рассказали собеседники Bloomberg.

Тем временем, пишет The Washington Post, Дональд Трамп надеется, что Байден не откажется от участия в выборах.

Экс-президент и его команда рассчитывают на победу даже с учетом обвинений против него. Однако издание отмечает, что в штабе Трампа тем не менее готовятся к разным вариантам и опасаются, что другого демократа им будет сложнее победить на выборах.