МИД Азербайджана о братстве, дружбе и уважении

Между Азербайджаном и Россией существуют «отношения всестороннего и равноправного сотрудничества, основанные на взаимном уважении и доверии», заявил руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы местной прессы о встрече президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Гаджизаде также заявил, что «традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в последние годы развиваются по восходящей линии».

«Искренние отношения дружбы и сотрудничества между лидерами Азербайджана и Китая дали большой толчок развитию наших межгосударственных отношений, и эта встреча еще раз показала, что азербайджано-китайские политические отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю», - заявил он.

Пресс-секретарь МИД добавил, что «двусторонние отношения Азербайджана как с Турцией, так и с Пакистаном основаны на братстве, исторических и культурных связях наших народов, взаимном уважении и доверии».