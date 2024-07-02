Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22:21

Хотя пока нет официального подтверждения, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов примет участие во встрече партнерских стран, организованной с 9 по 11 июля в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, Государственный департамент уже работает над организацией встречи Байрамова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном. Ведант Патель, официальный представитель Госдепартамента США, заявил вчера журналистам, что в рамках саммита НАТО американская сторона занимается организацией конкретных встреч между Арменией и Азербайджаном. По словам Пателя, для Вашингтона мирный диалог между Баку и Ереваном очень важен.

Отметим, что в последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана вели на американской платформе переговоры по мирному соглашению еще в июне прошлого года. После чего Азербайджан утратил заинтересованность в вашингтонском формате, как, собственно, и к западному посредничеству в целом. Напомним, что после антитеррористической операции в Карабахе, которую Азербайджан провел в сентябре прошлого года, в мирных переговорах между Ереваном и Баку наступила длительная пауза, пока в феврале этого года в рамках ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности не состоялась встреча между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. На этой встрече было достигнуто соглашение, в рамках которого стороны спустя некоторое время продолжили переговоры в Берлине уже на уровне министров иностранных дел. Однако этот формат также не устроил обе стороны. В результате главы МИД Армении и Азербайджана в столицу ФРГ больше не возвращались, а встретились напрямую в начале мая в Алма-Ате при содействии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Но судя по тому, что следующая встреча министров в Алма-Ате, назначенная на июнь, так и не состоялась, казахстанский формат также не стал постоянным.

И вот сегодня Государственный департамент США прилагает значительные дипломатические усилия для восстановления вашингтонского формата, призывая обе стороны не упускать реальную возможность для достижения полномасштабного мира. Другими словами, американская сторона открыто демонстрирует в контексте своей региональной политики, что форсирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном является для нее приоритетным, поскольку мир на Южном Кавказе идеально вписывается в общую стратегию США, направленную на ослабление влияния России в Центральной Азии и на Южном Кавказе. В частности, в Вашингтоне считают, что неурегулированный конфликт между Азербайджаном и Арменией является одним из рычагов влияния Москвы на этот стратегически важный регион. Усилия США по примирению Азербайджана и Армении – фактор, безусловно, позитивный. Тем не менее официальный Баку вновь дал понять Вашингтону, что готовность Азербайджана подписать мирный договор с Арменией напрямую зависит от выполнения армянской стороной условий, неоднократно озвученных президентом Ильхамом Алиевым. В частности, пока Армения не внесет поправки в свою Конституцию, содержащую территориальные претензии к Азербайджану.

Как уже сообщалось, в Ереване работают над новой редакцией Конституции Армении. Однако исчерпывающей информации о том, когда эта работа будет завершена и будет ли вынесена на общенациональный референдум обновленная Конституция Армении, пока нет. По мнению экспертов, этот процесс может занять как минимум один год. Что же в такой ситуации могут изменить возможные переговоры Джейхуна Байрамова с Араратом Мирзояном при участии госсекретаря США Энтони Блинкена? Как-то слабо верится, что диалог Баку и Еревана в Вашингтоне сдвинет переговорный процесс с мертвой точки и, в соответствии с чаяниями Соединенных Штатов, приведет к подписанию мира между Арменией и Азербайджаном уже на полях осеннего саммита COP29 в Баку. В то же время, если в Вашингтоне встреча Байрамов-Мирзоян все-таки состоится, то это будет хорошей возможностью для США продемонстрировать, что они по-прежнему играют важную роль в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

На фоне фактического отстранения России от данного процесса это станет еще одним подтверждением намерений США последовательно усиливать свои позиции на Южном Кавказе, одновременно форсируя достижение мира между Баку и Ереваном и углубляя двусторонние отношения с Арменией. Отметим в связи с последним, что в последнее время в Ереване чуть-ли не еженедельно высаживается очередной «десант» из Вашингтона в составе высокопоставленных представителей Конгресса и Госдепартамента США. Последняя «высадка» в армянской столице имела место вчера, 2 июля, когда в Ереван прибыла делегация во главе с сенатором-республиканцем Роджером Уикером - старшим членом Хельсинкской комиссии США, известной как Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе. Уикер также является старшим республиканским членом сенатского Комитета по вооруженным силам. Вместе с Уикером из-за океана прилетели семь человек, среди которых председатель Хельсинкской комиссии, член Палаты представителей Джо Уилсон и ее сопредседатель сенатор-демократ Бен Кардин.