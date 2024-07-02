Каким отелям в Азербайджане присвоили "звезды"?

Рамиль Алиев, собкор 22:37

Сегодня, 3 июля, в Баку состоялось мероприятие, посвященное присвоению звездных рейтингов отелям, прошедшим национальную звездную классификацию, а также прошла презентация Национальной платформы бронирования. Как сообщает haqqin.az, мероприятие было организовано Государственным агентством по туризму. В мероприятии приняли участие руководители Государственного агентства по туризму, Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики и Государственного рекламного агентства.

Выступивший на мероприятии председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что на формирование положительного туристического имиджа Азербайджана напрямую влияют инфраструктура, условия, уровень обслуживания и другие критерии отелей, отметив, что их оценка возможна благодаря прохождению отелями звездной классификации и получению соответствующих звездных рейтингов. Фуад Нагиев отметил, что звездные рейтинги были присвоены более чем 200 отелям на основе национальной звездной классификации. Фуад Нагиев отметил, что около 40 отелей получили дополнительное время для устранения несоответствий и будут повторно проверены. Председатель агентства заявил, что текущей задачей туристической индустрии Азербайджана является участие на высоком уровне в приеме гостей в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года. При этом Фуад Нагиев отметил, что индустрия полностью готова к мероприятию.

В своем выступлении начальник Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли отметил важность индустрии туризма, которая играет фундаментальную роль в быстром и устойчивом развитии экономики страны. Для обеспечения конкурентоспособности в сфере гостиничного бизнеса, являющегося одной из основных отраслей туристического сектора, субъектами бизнеса было уделено внимание повышению показателей качества в направлении ожиданий потребителей, дальнейшему развитию туристических продуктов или услуг.