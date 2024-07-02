Россия теряет влияние в странах Средней Азии, некогда входивших в состав СССР. Новым гегемоном здесь становится Китай. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Автор публикации обращает внимание на очевидные признаки переориентации этих стран с севера на восток: все больше и больше автомобилей китайских брендов, таких как BYD и Geely, ездят по улицам Узбекистана, тогда как количество российских "Лад" становится все меньше.

Пока Пекин и Москва декларируют совместное противостояние вымышленной агрессии Запада против них, напряженность между двумя диктатурами сохраняется за кулисами. И одним из направлений скрытого противостояния между РФ и Китаем является "задний двор" Москвы - Средняя Азия.

"В Центральной Азии, как и в Арктике, зависимость Москвы от Пекина в поддержке его военной машины заставляет ее молчаливо соглашаться на посягательства. В этом стратегически расположенном регионе Пекин втягивает в свою орбиту местные экономики. Китайские инвестиции отвлекают молодых работников региона от России. Профинансированная Китаем железная дорога обещает соединить ее с Европой в обход территории России. Китайские проекты возобновляемой энергетики помогают уменьшить зависимость страны от российского газа", - описывает ситуацию WSJ.

Санжарбек Кулматов, 29-летний рабочий китайской фабрики в центральном Узбекистане, рассказал, что китайские деньги резко изменили перспективы работы для него и его соотечественников.

"Каждый, кто является безработным, может найти здесь работу вместо того, чтобы ехать в Россию", - сказал он.

Автор статьи отмечает, что постепенное изменение баланса сил в регионе происходило на протяжении многих лет, но российское вторжение в Украину значительно ускорило процесс. В регионе восприняли нападение на Украину как бессмысленное и зловещее нарушение территориальной целостности бывшей советской республики - такой, как и они сами. Вместо того, чтобы поддержать Москву, все пять центральноазиатских государств решили сохранять нейтралитет в отношении вторжения.

"Китай создает образ будущего для Центральной Азии. Россия является недальновидным политическим режимом, который не инвестирует в собственные стратегические цели в Центральной Азии", - сказал Темур Умаров, сотрудник Евразийского центра Карнеги.