Леонид Швец, автор haqqin.az 23:40

Дональд Трамп мог бы легко победить на президентских выборах заранее, еще до дня голосования. 5 ноября его победа была бы просто официально оформлена. И речь не о плохих кондициях Джо Байдена. У того все-таки еще остаются совсем не нулевые шансы на выигрыш. А если его все-таки заменят, новый оппонент Трампа может оказаться для него крепким орешком. Но у 45-го президента, который собрался стать 47-м, есть железный вариант победы: для этого ему всего-то и нужно – показать всей Америке и миру свою «очень стабильную гениальность» (знаменитая цитата его высказывания о себе) и уникальную способность магическим образом влиять на диктаторов.

Трамп неоднократно заявлял, что, если придет первым в президентской гонке, прекратит российско-украинскую войну за 24 часа, даже не дожидаясь инаугурации. Из чего можно сделать вывод, что у него есть действительно гениальный план, который пока никому не пришел в голову, только ему, только в его удивительную голову. Но тут возникает этически сомнительная ситуация. Представьте себе, что вы знаете, как враз прекратить страдания миллионов людей, остановить разрушения, увечья и убийства десятков и сотен тысяч. Ну, вот озарение на вас сошло. Но вы ставите условие, что поделитесь своим рецептом не сейчас, а потом, и лишь тогда, когда вам присудят победу. А если не присудят, людям что, продолжать умирать? Да и сами выборы еще только в ноябре, это ж сколько еще погибнет и потеряет здоровье, включая детей! Не правильней ли выйти перед всем белым светом и сказать: «Я, Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, не могу больше спокойно наблюдать безволие, нерешительность и отсутствие креативного подхода у нынешнего главы Белого дома, которые имеют такие трагические последствия. У меня есть гениальный план, которым я от широты душевной и из сострадания к бедам людским делюсь с этой бесталанной администрацией. Через 24 часа наступит мир, знайте, это все я придумал!» Планета рукоплещет, Байден больше не конкурент.

Призвал Трампа поделиться своим планом о мире в Украине и украинский президент. В интервью Bloomberg Зеленский сказал, что, раз это план про Украину и об Украине, неплохо бы Украине одним глазком взглянуть. Вдруг там есть какие-то неприемлемые для страны риски? Надо бы подготовиться. В любой момент ждем в Киеве с подробностями. Между тем, есть все основания считать, что никакого плана у Дональда Трампа нет, это все пустой треп на весьма болезненную для Украины тему. Но Владимир Зеленский не может об этом сказать вслух, потому что существуют немалые шансы, что Украине опять придется иметь дело с президентом Трампом, к чему заранее портить и без того не самые теплые отношения с потенциальным лидером западного мира. О том, как сам президент Украины видит победу своей страны над Россией, он довольно ясно рассказал в другом интервью, колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труде Рубин.