Взрыв на военном заводе в США

На оборонном заводе компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, который находится в городе Кэмден в штате Арканзас (США), произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на представителей предприятия.

«По меньшей мере два человека ранены и один пропал без вести в среду, 3 июля, после инцидента с «пиротехникой» на оборонном предприятии в Арканзасе», - сказано в сообщении.

По информации агентства, двоих пострадавших госпитализировали.