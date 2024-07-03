Ильхама Алиева пригласили в Китай
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева на предстоящий в Китае Саммит Шанхайской организации сотрудничества и одновременно посетить Китай с государственным визитом.
Как сообщает официальный сайт главы государства, Алиев «с удовлетворением» принял приглашение.
Было подчеркнуто, что Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества, отмечалось, что в следующем году в рамках председательства Китая этому вопросу будет уделено особое внимание.