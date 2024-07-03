Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Скандально известный американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Похоже, мы добились интервью с Зеленским. Мы пытаемся договориться уже два года, особенно после интервью с (президентом России Владимиром) Путиным в феврале. Его смысл в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время», - написал Карлсон в соцсети Х.