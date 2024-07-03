США выделили $2,2 млрд на боеприпасы для Украины

США выделили 2,2 млрд долларов на закупку ракет-перехватчиков для применяемых Украиной комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, говорится в заявлении Пентагона.

Согласно информации, американское военное ведомство направляет 2,2 млрд долларов из средств инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). "Эти финансы будут использованы для приобретения противоракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины", - уточнил Пентагон.

Ранее администрация также объявила о передаче Украине вооружений на 150 млн долларов со складов Пентагона.