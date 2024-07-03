Руслан Баширли, спецкор, Анкара 03:04

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин, наконец-то, провели давно ожидаемую встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Президенты проговорили 1 час и 8 минут. Можно с большой натяжкой назвать затяжной беседу президентов, чья повестка перегружена острыми вопросами региональной политики первостепенной значимости: от полыхающей Украины до взрывоопасного Кавказа, от испепеленной Газы до извержения в Сирии… Правильнее будет сказать, что Путин с Эрдоганом всего лишь расставили точки над «i» и сверили часы. Что и требовалось, ибо региональные лидеры хорошо посвящены в детали позиций по всем спорным вопросам, представляющим взаимный интерес. Ведь несколькими днями ранее глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан долго общался с хозяином Кремля, после чего Башар Асад выступил с инициативой диалога с Анкарой. Эрдоган ответил взаимностью, и многие с нетерпением ждали, что на встрече с Путиным прозвучит обеспокоенность Анкары относительно присутствия и активизации террористического крыла курдской PKK - YPG на севере Сирии, нашедшего пристанище под крылом американцев.

Терпению Турции пришел конец. И начало спецоперации может стать еще одним вопросом наступившего на Ближнем Востоке смутного времени. Эрдогану важно достичь взаимопонимание по этому вопросу не только с несговорчивым Вашингтоном, но и с Москвой, влияющей на политику виляющего Асада. Позиция сторон по «сирийскому кейсу» не заслужила внимания пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Но зато разночтения по «украинскому вопросу», судя по всему, вызвали гнев российской стороны. «Эрдоган – не посредник в украинском деле», - вложили в вульгарные уста Кремля. Турции все сложнее будет доигрывать роль беспристрастного равноудаленного арбитра, если Кремль с нескрываемым раздражением воспринимает принципиальную позицию Анкары, осуждающую захватническую войну.