Путин с Эрдоганом: с большой натяжкой затяжная наш комментарий
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин, наконец-то, провели давно ожидаемую встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Президенты проговорили 1 час и 8 минут. Можно с большой натяжкой назвать затяжной беседу президентов, чья повестка перегружена острыми вопросами региональной политики первостепенной значимости: от полыхающей Украины до взрывоопасного Кавказа, от испепеленной Газы до извержения в Сирии…
Правильнее будет сказать, что Путин с Эрдоганом всего лишь расставили точки над «i» и сверили часы. Что и требовалось, ибо региональные лидеры хорошо посвящены в детали позиций по всем спорным вопросам, представляющим взаимный интерес. Ведь несколькими днями ранее глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан долго общался с хозяином Кремля, после чего Башар Асад выступил с инициативой диалога с Анкарой. Эрдоган ответил взаимностью, и многие с нетерпением ждали, что на встрече с Путиным прозвучит обеспокоенность Анкары относительно присутствия и активизации террористического крыла курдской PKK - YPG на севере Сирии, нашедшего пристанище под крылом американцев.
Терпению Турции пришел конец. И начало спецоперации может стать еще одним вопросом наступившего на Ближнем Востоке смутного времени. Эрдогану важно достичь взаимопонимание по этому вопросу не только с несговорчивым Вашингтоном, но и с Москвой, влияющей на политику виляющего Асада.
Позиция сторон по «сирийскому кейсу» не заслужила внимания пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Но зато разночтения по «украинскому вопросу», судя по всему, вызвали гнев российской стороны. «Эрдоган – не посредник в украинском деле», - вложили в вульгарные уста Кремля.
Турции все сложнее будет доигрывать роль беспристрастного равноудаленного арбитра, если Кремль с нескрываемым раздражением воспринимает принципиальную позицию Анкары, осуждающую захватническую войну.
А Кремль проявляет нарочитую сдержанность в принципиальных для Эрдоганах вопросах – экспансионистской войны Израиля в Газе и обострения ситуации на границе с Ливаном, вдоль линии соприкосновения с «Хезболлой». Безусловно, Россия не склонна к поддержке войны Израиля, но по ряду наиболее острых вопросов ближневосточной повестки. Кремль в большей мере, особенно в последнее время, предрасположен к кооптации усилий с Тегераном, нежели с Анкарой. Приоритеты меняются, и Кремль этого не скрывает.
Однако Эрдоган был более однозначен в своих незамысловатых оценках. И высказал свое видение в открытой для СМИ части диалога. Первое, Турция не позволит создать у своих границ новое террористическое государство в лице пресловутого «сирийского Курдистана». Во-вторых, Турция готова к решительным мерам в противодействии террористической угрозе.
Путин же отдал прерогативу другой тематике – он рассуждал о взаимовыгодной торговле, в который раз пообещав посетить Анкару с официальным визитом.
После встречи Эрдоган не стал скрывать хорошее расположение духа. На вопрос журналистов о результативности встречи, он кратко ответил: «Хорошо, хорошо».
На сей раз не столь многословен был и Хакан Фидан, принимавший участие в переговорах. Министр иностранных дел Турции ограничился обтекаемой фразой: «Мы увидим результаты в ближайшие дни…