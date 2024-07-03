В Украине хотят видеть Путина на саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что российский лидер Владимир Путин получит приглашение на будущий саммит мира. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

В то же время украинский президент говорит, что не ожидает участия Путина в переговорах «в ближайшее время», если удастся найти способ начать процесс. По его мнению, чтобы война закончилась справедливо для Украины и всего мира, совместные действия США и Китая, скорее всего, приведут к успеху.

По мнению Зеленского, США и Китай, если они «оставят в стороне разногласия», могли бы выступить в качестве совместных посредников для прекращения военных действий. Он считает, что Пекин должен играть «серьезную роль» в урегулировании конфликта, и согласился с мнением, что Китай может «надавить» на Россию для прекращения боевых действий.