«Провокация и вмешательство»: Ле Пен обвиняет МИД России

Один из лидеров ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен заявила, что не несет ответственности за появление своей фотографии в посте российского МИД о выборах в парламент Франции. Об этом информирует РБК.

«Я считаю, что это провокационно и, возможно, даже в некоторой степени является вмешательством [во внутренние дела Франции]», — сказала Ле Пен в эфире TF1. По ее словам, если бы российские власти были заинтересованы в победе «Национального объединения», то не сделали бы подобную публикацию.

Пост появился в официальном аккаунте российского министерства в Х. В нем говорится, что «во французском обществе растет запрос на суверенную, отвечающую национальным интересам внешнюю политику, на избавление от диктата США и ЕС».