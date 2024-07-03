Британцы идут на выборы: власть, возможно, поменяется

Британский парламент избирается на пять лет, для большинства одной партии необходимо получить 326 мест из 650.

Избирательные участки будут открыты с 07:00 до 22:00 по местному времени.

В четверг, 4 июля, британцы отправятся на избирательные участки, чтобы определить новый состав парламента.

Первые предварительные результаты ожидаются около 23:30, а в период с 03:00 до 05:00 ожидается публикация уточненных данных. Западные СМИ отмечают, что обычно именно после обнародования такой уточненной информации о результатах голосования лидер проигрывающей партии признает поражение.

Ожидается, что в пятницу утром лидер победившей партии отправится в Букингемский дворец, где сообщит королю Карлу III, что готов сформировать правительство.

BBC пишет, «британцы, согласно всем опросам, сметут действующее правительство на выборах в четверг, и вместо консерватора Риши Сунака новым премьер-министром станет лейборист Кир Стармер. Впервые за полтора десятилетия к власти придут левые прогрессивные силы — наперекор общеевропейскому тренду роста популярности правых популистов, привечающих Владимира Путина».

Ни один соцопрос не обещает консерваторам больше 100 из 650 мест в Палате общин — первоисточнике власти в стране. Сейчас у них 345 мест, пишет корреспондент издания.

Лейбористам же прочат большинство, невиданное со времен триумфа Тони Блэра в 1997 году — свыше 400 депутатов. Рейтинг одобрения их лидера Кира Стармера — 44%, тогда как Риши Сунак не дотягивает до 23%.

По мнению британских избирателей, наиболее важными проблемами в королевстве сейчас являются экономическая ситуация (около 52% заявили об этом), ситуация в сфере здравоохранения (50%) и вопрос иммиграции и поиска убежища (40%). Вместе с тем британские СМИ отмечают, что в своих предвыборных обещаниях и лейбористы, и консерваторы не уделяют должного внимания основным проблемам страны.