Беларусь приняли в ШОС
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане начался с подписания документов о принятии Беларуси в состав объединения, передает ТАСС.
Подписать документы в начале саммита предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Беларусь «за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к членству в ШОС».
Тем самым страна стала полноправным, десятым членом организации. Аналогичным статусом обладают Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.